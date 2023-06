São Paulo

O deputado estadual Rodrigo Lorenzoni (PL-RS) apresentou uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) com o objetivo de transformar os símbolos oficiais do Rio Grande do Sul (a bandeira, o brasão de armas e o hino) em imutáveis em sua integralidade.

A proposta, que pode ser votada na Assembleia Legislativa do RS na terça-feira (13), surgiu em reação às críticas que o movimento negro gaúcho tem feito nos últimos anos ao hino estadual, que contém um trecho apontado como racista.

Rodrigo Lorenzoni (PL), deputado estadual, durante sessão da Assembleia Legislativa do RS - Paulo Garcia/Assembleia Legislativa do RS

"Povo que não tem virtude acaba por ser escravo", diz o verso, que transmitiria a ideia de que pessoas são escravizadas por não terem qualidades.

Em 2021, cinco vereadores da chamada Bancada Negra da Câmara Municipal de Porto Alegre permaneceram sentados durante a execução do hino, em protesto. Atualmente, três desses vereadores são deputados estaduais.

"Enquanto inúmeros estados, e até mesmo países, revisam simbologias que remetem ao escravismo e ao colonialismo, o Rio Grande do Sul pode caminhar no sentido inverso. Essa PEC é racista, inconstitucional e, extremamente autoritária", afirma o deputado estadual Matheus Gomes (PSOL).

Em entrevista ao site do Legislativo gaúcho, Lorenzoni disse que Gomes não quer defender, mas reescrever a história do Rio Grande do Sul.

Até o momento, o governador Eduardo Leite (PSDB) não se manifestou sobre o tema. O deputado Frederico Antunes (PP), líder do governo na Assembleia, é um dos signatários da PEC.