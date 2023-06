Brasília

Nas contas do senador Veneziano Vital (MDB-PB), a sabatina nesta quarta-feira (21) do advogado Cristiano Zanin, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o STF (Supremo Tribunal Federal), não deve passar de 5 horas de duração.

O primeiro a sabatinar Zanin é o próprio Vital, relator da indicação. Ele pretende fazer no máximo cinco perguntas, para não alongar o escrutínio e dar a oportunidade para os outros colegas se manifestarem.

Senador Veneziano Vital (MDB-PB), relator da indicação do advogado Cristiano Zanin ao STF (Supremo Tribunal Federal), prevê no máximo 5 horas de sabatia (Foto: Pedro Ladeira/Folhapress, PODER) - Folhapress

Depois, o presidente da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), Davi Alcolumbre (União-AP), deve abrir o espaço para os demais senadores em bloco, de três em três.

Isso frustra a estratégia da oposição de fazer perguntas individuais e conseguir, ao menos, pressionar o advogado. Ao responder um a um de "bate pronto", o parlamentar com a palavra pode cobrar as respostas e não deixar a brecha para que algo propositalmente não seja respondido.

A base do governo Lula espera que as perguntas da oposição circulem em torno do mesmo tema, a relação com o presidente, tópico para o qual chegará preparado. Esses parlamentares não apostam em maiores constrangimentos a Zanin, que nas últimas semanas conseguiu conquistar o apoio até mesmo de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A sabatina mais breve até hoje foi a da ministra Cármen Lúcia, em maio de 2006, e durou 2 horas e 11 minutos, seguida por Ricardo Lewandowski, que agora se aposenta, que teve 2 horas e 27 minutos. A mais longa foi a de Edson Fachin, com 12 horas e 25 minutos.