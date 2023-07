O governo brasileiro convidou para visitar o país o almirante venezuelano Remigio Ceballos, um dos principais líderes militares que dão sustentação à ditadura de Nicolás Maduro, e alvo de sanções de EUA, Canadá, Reino Unido e União Europeia.

O ministro do Interior da Venezuela, Remigio Ceballos - Federico Parra/AFP

Ceballos, que já ocupou diversos cargo estratégicos na cúpula das Forças Armadas, é atualmente ministro do Interior do país, e terá um papel fundamental na garantia da segurança das eleições presidenciais previstas para 2024.

Ele recebeu convite assinado pelo ministro da Justiça brasileiro, Flávio Dino, para participar em Belém no dia 7 de agosto de uma reunião preparatória para a Cúpula da Amazônia, que ocorrerá nos dias seguintes na capital paraense.

"O objetivo do encontro será aprofundar o diálogo entre as altas autoridades da área de segurança pública dos países amazônicos membros da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA)", diz o convite enviado por Dino.

Em setembro de 2019, o Departamento do Tesouro dos EUA incluiu Ceballos e mais quatro autoridades do governo venezuelano numa lista de pessoas com bens bloqueados no país, por "agir em nome do regime opressivo de Maduro, que continua a promover níveis flagrantes de corrupção e abusos de direitos humanos".

Antes, a UE e o Canadá já haviam se manifestado dessa forma. Um ano depois, em dezembro de 2020, foi a vez de o Reino Unido fazer o mesmo.