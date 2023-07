Brasília

Na reunião da Executiva Nacional do PDT em que foi decidida a intervenção no diretório do Ceará, na última segunda-feira (3), o senador Cid Gomes (CE) alfinetou o irmão Ciro, que participava remotamente da discussão.

Cid faz parte de uma ala do partido que defende uma aproximação com o PT no estado como estratégia para as eleições municipais de 2024. Ciro, por outro lado, prega a independência do PDT —apesar de a legenda ter um ministro na Esplanada (Carlos Lupi, da Previdência Social).

Ciro Gomes antes do debate entre os candidatos à Presidência da República na TV Globo em 2022 - Eduardo Anizelli/Folhapress

Para tentar convencer o grupo do irmão de que não estava sendo movido por interesses pessoais, e sim com o objetivo de fortalecer o partido, Cid citou, em determinado momento da reunião, a intenção de abrir mão de concorrer à reeleição.

Nesta hora, afirmou que cederia a vaga de 2026 a Ciro "para que ele e a esposa dele pudessem, pelo menos, ter um plano de saúde" e também para que o ex-presidenciável possa pagar suas dívidas.