Brasília

O governo deve encaminhar ao Congresso em agosto projeto de lei que estipula mudanças nas regras do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), modalidade criada em 2019, no primeiro ano do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O recurso permite ao trabalhador sacar parte do saldo de sua conta do FGTS anualmente no mês de seu aniversário. O montante varia de 5% a 50% sobre a soma de todos os saldos das contas do FGTS, acrescido de uma parcela adicional também atrelada ao saldo na conta do trabalhador.

Ministro do Trabalho, Luiz Marinho, em reunião na central sindical União Geral dos Trabalhadores - Zanone Fraissat/ Folhapress

Pelas regras vigentes, o trabalhador que optou pelo saque-aniversário que for demitido pode sacar apenas o valor referente à multa rescisória. O remanescente seria resgatado somente em saques-aniversários futuros.

O projeto de lei que o governo prevê enviar em agosto vai permitir que o trabalhador que optar pela modalidade consiga sacar também o saldo da conta, e não só a multa rescisória.

Desde que assumiu, o ministro Luiz Marinho estabeleceu a extinção da modalidade como uma de suas prioridades. Em maio, chamou o saque-aniversário de "armadilha" e reiterou que pretendia rever a medida. O assunto também é visto com urgência pelo presidente Lula (PT), segundo interlocutores do ministério do Trabalho.