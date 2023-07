Brasília

O governo publicou nesta quarta-feira (26) portaria nomeando Pedro Paulo da Silveira para o cargo de Superintendente do Patrimônio da União no Rio de Janeiro, ligado à Secretaria do Patrimônio da União do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

Silveira é ligado ao prefeito de Belford Roxo, Waguinho Carneiro (Republicanos). No final de dezembro, ele havia sido indicado pelo político ao cargo de diretor-presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belford Roxo.

Prefeito de Belford Roxo, Waguinho, marido da ex-ministra do Turismo Daniela Carneiro - Pedro Ladeira/Folhapress

A nomeação faz parte de um esforço do governo Lula (PT) para compensar Waguinho após a saída da esposa do prefeito, Daniela Carneiro, do ministério do Turismo, forma encontrada pelo Planalto de ampliar a base no Congresso.

Waguinho teve papel importante para a eleição de Lula no Rio de Janeiro, ao abrir palanque para o petista e reduzir a vantagem do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no estado.