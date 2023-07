Brasília

Líder do PT na Câmara, o deputado Zeca Dirceu (PR) entrou com uma representação no STF (Supremo Tribunal Federal) para que o também deputado Zé Trovão (PL-SC) seja investigado por crimes contra o presidente da República após o bolsonarista postar um vídeo com falas contra Lula.

Na última sexta-feira (21), Zé Trovão transmitiu um vídeo em suas redes sociais no qual cita uma fala tirada de contexto de Lula sobre pequenos furtos que acabam em prisão. Na sequência, o deputado diz que o presidente está relativizando essas situações, chama o petista de ladrão e diz que "bandido bom é bandido na cadeia ou no caixão."

Deputado Zé Trovão em foto de novembro de 2022 na qual insufla caminhoneiros a manter atos golpistas - Reprodução

Na representação, Zeca Dirceu diz que a referência a Lula diversas vezes como bandido seguida da frase sobre caixão e morte é "evidente ameaça, incitação e apologia à morte do chefe do Executivo."

"Em flagrante violência arbitrária, certamente confiante no cargo parlamentar que exerce, normaliza um discurso de ódio, em apologia à morte de pessoas", escreve o deputado.

"O discurso proferido sob o manto da 'liberdade', pautada numa visão de mundo retrógrada, ultraconservadora, destruidora, violenta e intolerante, tem permitido à turba ensandecida de seguidores de grupos que apoiam pessoas como o representado [Zé Trovão] agirem de forma cada vez mais violenta, potencializada pela ampla flexibilização do poderio e disseminação da cultura armamentista nos últimos anos", continua.

Além da instauração de investigação para apurar crime, o deputado pede a oferta de denúncia ao STF caso se entenda que é o foro adequado, a adoção de medidas administrativas por causa das responsabilidades pelos crimes e também que sejam implementadas ações para que as plataformas interrompam a divulgação do vídeo por "representar prática de violência, ódio, ameaças e intolerância política."