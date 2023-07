São Paulo

O ex-senador José Serra (PSDB) participou de evento na Prefeitura de São Paulo nesta segunda-feira (17) e foi homenageado pelos presentes. Anunciado por Gilberto Kassab, secretário de Governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) e presidente do PSD, Serra recebeu aplausos em pé da plateia.

O tucano, que foi prefeito da capital (2005-2006) e governador do estado (2007-2010), marcou presença na apresentação de novos secretários da gestão Ricardo Nunes (MDB).

Em seu discurso, Kassab descreveu Serra como um grande líder e o mais bem preparado homem público de sua geração no Brasil e listou as posições ocupadas pelo tucano ao longo de sua trajetória: presidente da UNE, senador, prefeito, governador e ministro da Saúde.

Na cerimônia, Nunes apresentou oficialmente Gilberto Natalini como secretário-executivo do Clima. Ele assumiu o posto no lugar de Antonio Fernando Pinheiro Pedro, exonerado após afirmar que o planeta "se salva sozinho" do aquecimento global e criticar o consenso científico em torno do tema.

Além do ex-vereador, Nunes confirmou três outros nomes: Luis Felipe Arellano, na Fazenda, Edsom Ortega, em Projetos Especiais, e Milton Vieira, na Habitação.