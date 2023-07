São Paulo

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), vai anunciar Gilberto Natalini como novo secretário-executivo de Mudanças Climáticas da capital. Ele assume o posto no lugar de Antonio Fernando Pinheiro Pedro, exonerado após afirmar que o planeta "se salva sozinho" do aquecimento global e criticar o consenso científico em torno do tema.

Ex-vereador (cinco mandatos) e ex-secretário municipal do Verde, Natalini é uma liderança histórica respeitada entre ambientalistas. Com a escolha, Nunes busca aplacar o impacto negativo das declarações de Pinheiro Pedro. Natalini foi do PSDB e do PV, do qual se desfiliou em 2020.

Como vereador, uma das principais leis que aprovou foi a que obriga a prefeitura a usar água de reúso para lavagem de feiras, parques e ruas.

Gilberto Natalini, ex-vereador, que assumirá a secretaria-executiva do Clima de SP - Ronny Santos-26.jun.2023/Folhapress

Em 2017, durante a gestão João Doria, Natalini foi demitido após ter denunciado suposto esquema de obtenção irregular de certificados de compensação ambiental para o mercado da construção civil na cidade de São Paulo. À época, a gestão municipal afirmou que daria encaminhamento às denúncias.

Uma das missões de Natalini como secretário será a de aumentar mais a cobertura de vegetação do município, que passou de 48% para 54,13% entre 2020 e 2022.

Além de Natalini, Nunes vai oficializar três novos secretários: Luis Felipe Arellano, na Fazenda, Edsom Ortega, em Projetos Especiais, e Milton Vieira, na Habitação.