A Prefeitura de São Paulo vai publicar ainda na primeira quinzena de agosto um novo decreto com o objetivo de acelerar a análise de projetos de requalificação (retrofit) de prédios antigos do centro de São Paulo.

A decisão ocorre após apelo de empresários do setor imobiliário. Na última quarta-feira (26), o GRI Club, que reúne representantes do segmento, teve um encontro com o prefeito Ricardo Nunes (MDB), no qual pediu mais incentivos, principalmente redução de carga tributária, para produzir imóveis mais baratos. Na ocasião, o prefeito disse que reduziria a burocracia para acelerar a análise de projetos de requalificação.

Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), quer acelerar análise de projetos de retrofit no centro - Rubens Cavallari/Folhapress

Segundo pessoas a par das conversas, foi identificada uma dificuldade de alguns técnicos enxergarem a análise de forma mais objetiva, principalmente em imóveis que tem tombamento.

O novo decreto deve apenas ajustar pontos de um decreto anterior, de 7 de junho, que estabeleceu incentivos fiscais para estimular projetos de retrofit em prédios antigos da região central.