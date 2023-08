Brasília

A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão (PP), determinou a criação de um gabinete de mobilização para o 7 de Setembro, com a participação de representantes de ministérios, Congresso e STF. O objetivo é evitar episódios como os ataques golpistas de 8 de janeiro.

A decisão foi tomada após o governo do DF ter recebido ofícios do ministro Flávio Dino (Justiça) com alertas de possíveis problemas na data da Independência.

Vândalos golpistas invandem a praça dos Três Poderes e depredam os prédios; na imagem, vidraça do Palácio do Planalto quebrada - Folhapress -8.jan.23

O gabinete será coordenado pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, e o objetivo é "promover a ordem pública e social, coordenar as atividades administrativas e acompanhar os eventos de 7 de Setembro".

O grupo também poderá adotar "medidas administrativas necessárias à preservação da estabilidade institucional e da proteção dos bens, serviços e instalações".

Pelo lado do DF, vão integrar o gabinete as secretaria de Segurança Pública, Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, Saúde e Limpeza Urbana.

Segundo edição extra publicada no Diário Oficial do DF desta quinta-feira (31), poderão ser convidados Ministério da Justiça, Ministério da Defesa, GSI (Gabinete de Segurança Institucional da Presidência), Senado, Câmara dos Deputados, Supremo Tribunal Federal, Procuradoria-Geral da República, Polícia Federal, Abin (Agência Brasileira de Inteligência), Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Defensoria Pública do Distrito Federal e Ordem dos Advogados do Brasil - Subseção do Distrito Federal.

A primeira reunião foi marcada para esta segunda-feira (4), às 10h.

"É uma decisão dialogada com o governador Ibaneis [Rocha]. Ele determinou toda essa situação para que a gente pudesse ter realmente a estrutura bem robusta no dia 7 de setembro", afirma Leão. "Nós não vamos ter uma situação como teve 'o que a Abin falou, o que o ministro [falou]..."

Segundo ela, a ideia é compartilhar informações "Não tem como eu ficar mandando ofício um para o outro, mandando zap um para o outro, sem ter uma reunião estratégica como essa."

Segundo ela, há um espírito de colaboração do governo federal com o governo do DF. "Vamos fazer tudo e com certeza sairá a situação está sob controle."