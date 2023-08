Sorocaba (SP)

O prefeito bolsonarista de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos), foi convocado para depor na CPMI do 8 de janeiro por ter confraternizado com manifestantes golpistas que contestavam o resultado das eleições de 2022, bloqueando parte da rodovia Raposo Tavares e da rodovia Catello Branco.

A convocação para depor foi feita pelo deputado Rogério Correia (PT-MG), integrante da comissão. Na justificativa ele diz que o prefeito "deu amplo apoio a tais movimentos antidemocráticos".

Prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos) confraterniza com manifestantes golpistas em estrada - Reprodução/Facebook

Dentre as linhas de investigação adotadas pela CPMI está a participação de autoridades públicas em apoio direto ou indireto aos atos antidemocráticos que surgiram após o segundo turno das eleições.

Em 1º de novembro de 2022, o próprio prefeito postou um vídeo em suas redes sociais destacando o caráter "ordeiro" do ato e celebrando o fato de não ter bebida alcoólica entre os presentes. Manga chegou no protesto, foi aplaudido e teve seu nome gritado pelos presentes. Também fez selfies com os manifestantes e trocou abraços com alguns deles.

O prefeito também foi denunciado no Ministério Público do Estado de São Paulo e no STF (Supremo Tribunal Federal), no inquérito das fake news.

"O prefeito de Sorocaba não apenas conferiu mero apoio, mas atuou, ele mesmo, na qualidade de um dos organizadores do ato golpista e ilegítimo, tendo realizado uma live com transmissão em todas as suas principais redes sociais, dando caráter de legalidade a um ato notoriamente ilegal", afirma o documento, apresentado pelo advogado e ex-deputado estadual Raul Marcelo (PSOL).

Na ocasião, várias vias por todo Brasil foram bloqueadas por manifestantes que não reconheciam o resultado saído das urnas. A escalada de atos se deu com a tentativa de explodir um caminhão de combustível em Brasília, o vandalismo à sede da PF (Polícia Federal) na capital federal e a invasão dos três poderes no dia 8 de janeiro.

Questionado sobre a sua convocação, o prefeito Rodrigo Manga disse que ainda não foi notificado. "Mas está tranquilo, caso haja necessidade de prestar qualquer tipo de esclarecimento", diz nota de sua assessoria, enviada ao Painel.

Manga apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro em 2022 e tem proximidade com o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas, seu correligionário. Ambos visitaram Sorocaba durante a corrida eleitoral. Ele também se notabilizou por criar uma "guerra" contra a Marcha da Maconha

A esposa do prefeito, Sirlange Frate Maganhato (PL), é segunda suplente do senador Marcos Pontes (PL), ex-ministro da Ciência e Tecnologia de Jair Bolsonaro (PL).

O depoimento do prefeito Rodrigo Manga ainda não tem data para ocorrer.