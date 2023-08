Brasília

O depoimento do ex-ministro da Justiça Anderson Torres à CPI dos atos antidemocráticos da Câmara legislativa do Distrito Federal intensificou a pressão para que o ex-comandante militar do Planalto Gustavo Henrique Dutra seja convocado na CPI do 8 de Janeiro.

General Dutra depõe na CPI de atos antidemocráticos na Câmara Legislativa do DF - Gabriela Biló /Folhapress

Nesta quinta-feira (10), Torres reafirmou que o Exército impediu autoridades de desmontarem o acampamento de golpistas em frente ao quartel-general do Exército. Em maio, em depoimento à CPI da Câmara legislativa, Dutra já havia elogiado a decisão do presidente Lula de adiar o desmonte para a manhã seguinte à tentativa de golpe. Na avaliação do general, a operação tinha "alto grau de risco" e demandava planejamento.

Governistas resistiam a convocar Dutra na comissão do Congresso pelo temor de um desgaste junto às Forças Armadas. No entanto, diante das declarações de Torres, passaram a ter a percepção de que não há mais como segurar a convocação do ex-comandante militar. A oposição já protocolou uma série de requerimentos para tentar levar Dutra a uma oitiva na CPI do 8 de Janeiro.