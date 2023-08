Brasília

Alinhado com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), o líder do União Brasil na Casa, Elmar Nascimento (BA), decidiu trocar dois deputados de oposição por dois de perfil mais moderado na CPI do MST, dando ao governo a possibilidade de barrar, por exemplo, novas tentativas de convocar ministros.

Líder do União Brasil na Câmara, deputado Elmar Nascimento (BA), em entrevista à Folha em seu gabinete - Pedro Ladeira/Folhapress

Foram retirados como titulares da CPI os deputados Alfredo Gaspar (AL) e Nicoletti (RR). Eles serão substituídos pelos colegas Carlos Eduardo Gaguim (TO) e Damião Feliciano (PB). Com isso, dos 26 titulares do colegiado, o governo teria o apoio de metade, mas com a possibilidade de conseguir ampliar o placar.

No mês passado, o presidente Lula aceitou ampliar a participação do União Brasil no governo e decidiu trocar Daniela Carneiro pelo deputado federal Celso Sabino (PA) no ministério do Turismo.

O Republicanos, que também tem nome cotado para assumir ministério no governo, fez movimento parecido e tirou Messias Donato (ES) da titularidade.

A movimentação ocorre no mesmo dia em que foi publicada no Diário da Câmara dos Deputados a decisão de Lira de anular a convocação do ministro Rui Costa (Casa Civil).