Brasília

Ainda sem definição do presidente Lula (PT) sobre as mudanças na Esplanada, integrantes do Republicanos passaram a defender que o Ministério do Esporte, hoje comandado pela ex-jogadora de vôlei Ana Moser, seria uma pasta que permitiria ter presença política nos estados.

Presidente Lula (PT) em cerimônia de sanção do projeto de lei do Programa de Aquisição de Alimentos - Pedro Ladeira/Folhapress

As conversas ainda estão à espera do retorno do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), a Brasília —ele volta nesta terça (1º). Em reunião realizada nesta segunda (31) com lideranças partidárias não se chegou a um acordo sobre como se formatará a reforma.

No Republicanos, o deputado Sílvio Costa Filho (PE) é apontado como o nome que assumirá um eventual ministério no governo Lula. No início das negociações falou-se que ele assumiria o Ministério do Esporte diante de uma avaliação negativa de Ana Moser por parte do governo —críticos consideram a atuação da ministra apagada.

No entanto, a saída de Moser do cargo era tida como algo que geraria impacto negativo, pela leitura de que o governo tiraria um nome técnico da área para acomodar integrantes do centrão. Mas a possibilidade ainda é aventada. Integrantes do Republicanos veem o ministério com bons olhos, pela visibilidade das ações e também pelo efeito na ponta sobre potenciais eleitores.

A pasta é vista como interessante também pela capilaridade e pela possibilidade de "poder de fato ter a presença política nos estados", indicou um parlamentar do partido.