O presidente da Frente Parlamentar da Habitação, deputado Marangoni (União-SP), estabeleceu como um dos objetivos do grupo apoiar as ações do Ministério das Cidades e promover a discussão do conteúdo do Estatuto do Bairro.

Ruas do bairro do Tatuapé, em São Paulo, onde a zona residencial é composta por prédios altos e poucas casas - Adriano Vizoni/Folhapress

A intenção é estudar instrumentos urbanos efetivos para as cidades menores, com objetivo de melhorar a vida urbana e a segurança pública desses municípios.

A frente, que tem deputados e senadores, foi lançada na última quarta-feira (16), em Brasília, em evento que reuniu mais de 300 autoridades, entre políticos, representantes dos Ministérios das Cidades e do Meio Ambiente, Caixa Econômica Federal, entidades e associações da indústria e construção civil.

A frente tem como meta priorizar ações estratégicas legislativas mais efetivas em prol da regularização fundiária, do desenvolvimento habitacional e do desenvolvimento urbano sustentável.