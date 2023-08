A deputada Tabata Amaral (PSB) participou de uma reunião com o ministro da Justiça, Flávio Dino, nesta quarta-feira (16) em Brasília, e pediu intervenção do governo federal na região da cracolândia, em São Paulo.

Provável candidata à prefeitura paulistana, a deputada afirma no ofício encaminhado ao ministro que há uma inércia por parte da gestão Ricardo Nunes (MDB) e que o governo Lula deve agir, de forma urgente, no combate ao narcotráfico e desarticulação de milícias.

Tabata Amaral critica atuação de Ricardo Nunes na cracolândia - Danilo Verpa - 21.mar.2023/Folhapress

"Ações fundamentais para endereçar parte dos inúmeros desafios enfrentados pela capital paulista, que já não são mais resolvidos apenas com a atuação das forças locais", escreveu a deputada.

Na peça, ela também aponta para dados de furtos e fechamento do comércio na cracolândia.

Como a Folha mostrou, Tabata, assim como Guilherme Boulos (PSOL), outro postulante à prefeitura, vem aproveitando a atuação como deputados para explorar temas de São Paulo em busca de conexão com o eleitor.

"Resolver o desafio da cracolândia não tem a ver com esquerda ou direita, governo ou oposição. A prioridade do prefeito devia ser oferecer atendimento para os dependentes químicos e desbaratar o tráfico", afirma Tabata.

Na sexta (11) ela também protocolou um projeto de lei que estabelece uma tarifa social de água e esgoto de, no mínimo, 50% do valor aplicado na tarifa residencial normal a todas as famílias no CadÚnico e no BPC (Benefício de Prestação Continuada).