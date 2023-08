A Frente Nacional de Prefeitos (FNP), que reúne gestores de capitais e grandes cidades, aderiu ao Pacto Nacional de Combate à Desigualdade, que será lançado em 30 de agosto em Brasília.

Evento da Frente Nacional de Prefeitos com o presidente Lula em Brasília - Pedro Ladeira/Folhapress

O pacto reúne empresários e centrais sindicais, que adotarão uma série de iniciativas, como a criação de uma frente parlamentar de combate às desigualdades e de um observatório brasileiro sobre o tema, além de prêmios para municípios com boas práticas na área e realização de pesquisas.

"Trabalhar para diminuir as desigualdades socioeconômicas é fundamental para a melhoria da qualidade de vida da população e a retomada do crescimento do país. Essa iniciativa, que reúne diferentes instituições e pessoas para auxiliar no enfrentamento desse grande desafio do Brasil, tem uma importante missão", diz Paula Mascarenhas (PSDB), prefeita de Pelotas (RS) e vice-presidente de Direitos Humanos da FNP.