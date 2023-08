Autoridades do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) dizem que a discussão sobre anistiar multas por infrações sanitárias durante a pandemia vai muito além do caso do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Governador Tarcísio de Freitas e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em formatura de oficiais em São Paulo - Zanone Fraissat/Folhapress

Haveria cerca de 10 mil autos de infração pendentes nos órgãos estaduais de vigilância sanitária, que estariam consumindo grande parte do trabalho da Secretaria da Saúde, cuja estrutura não dá conta do volume. A anistia, justificam, seria uma forma de liberar a gestão estadual dessa burocracia.

De acordo com um membro do governo, a politização que envolve Bolsonaro tem dificultado a discussão técnica sobre o tema.

A possibilidade de anistiar as multas está em discussão no âmbito do governo Tarcísio, ainda sem definição. A justificativa do Executivo é que as multas tinham caráter educativo, e não arrecadatório.