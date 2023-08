Brasília

O presidente Lula (PT) pretende anunciar o ministro Fernando Haddad (Fazenda) como coordenador da transição ecológica do governo durante o lançamento do novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), na sexta-feira (11), no Rio de Janeiro.

Fernando Haddad e Lula, em foto na revista The Economist - Reuters

Com boa articulação no Congresso, o ministro vê como trunfo a pauta renovável neste segundo semestre, que também é priorizada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

A ideia é trabalhar na descarbonização da economia brasileira, hoje ainda muito dependente de combustíveis fósseis. Nesse sentido, um dos focos será o projeto que regulamenta o mercado de carbono, com meta de aprovação até a COP 30 (Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas), que ocorrerá em Belém (PA) em 2025.