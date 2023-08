Três dias depois de parabenizar e colocar o seu apoio à disposição do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), o vereador Alessandro Guedes (PT) pediu desculpas ao deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) em reunião na Câmara Municipal nesta segunda-feira (7).

Foi o primeiro encontro entre Boulos e a bancada do PT para definir os primeiros passos da campanha. No sábado, a sigla oficializou o seu apoio ao psolista. Em 2024, Nunes e Boulos devem concorrer à prefeitura de São Paulo.

"Expressei meu pedido de desculpas ao meu partido, minha bancada e ao candidato apoiado pelo PT, Guilherme Boulos pela exposição que minha fala criou na véspera do congresso partidário. Mas reitero, elogiei o governo [de Nunes] porque atende a todos nossos pedidos, age de forma republicana", disse Guedes.

"Quando falo conte com a gente no que for possível, não estou falando de eleição, mas na ajuda de um projeto ou outro para população. O grande problema é que fiz uma fala às vésperas do evento em que o PT oficializou o apoio ao Boulos", explicou o vereador.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), conversa com o vereador Alessandro Guedes (PT) durante evento em São Mateus - Reprodução

Na sexta (4), Guedes parabenizou o prefeito na inauguração de uma obra em São Mateus, zona leste da capital. Na ocasião, também se referiu a Nunes como um amigo.

"De fato, somos amigos. Convivemos quase sete anos na Câmara, o prefeito foi da base do [Fernando] Haddad, tivemos juntos na CPI dos grandes devedores", diz Guedes.

Na reunião desta segunda, Guedes reiterou o seu apoio a Boulos na campanha eleitoral.

As declarações de Guedes e o descontentamento dos vereadores Arselino e Jair Tatto com o apoio a Boulos evidenciaram um racha entre os petistas.

Críticos ao acordo feito entre PT e Boulos, Arselino foi o único vereador que não foi à reunião, enquanto Jair permaneceu o tempo todo em silêncio —os demais vereadores listaram problemas e sugestões à cidade.

A assessoria de imprensa de Arselino disse que o vereador já havia agendado compromisso e, por isso, não conseguiu participar. Jair não respondeu ao Painel até a publicação deste texto.

Laércio Ribeiro, presidente municipal do PT, tratou de jogar panos quentes. "Foi uma reunião muito tranquila, para ajustar a relação e ajustar ações para o segundo semestre, como uma caravana pela cidade", disse Ribeiro.

No encontro, no prédio da Câmara Municipal, também foram ventilados possíveis nomes do vice de Boulos. Entre eles, Ana Estela Haddad, a deputada federal Juliana Cardoso e o deputado estadual Antonio Donato.

"O PT sabe da importância de uma prefeitura para mudar a vida das pessoas. Vamos ter a vaga de vice e diversos quadros do partido no secretariado", disse a vereadora Luana Zarattini (PT), que negou desavenças no apoio ao psolista.

"O PT está bastante unido, e o Lula animado. Vamos começar a trabalhar de forma mais intensa a partir de setembro, com agendas nas ruas e reuniões de bancada", afirma Luana.