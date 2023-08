São Paulo

Secretário nacional de Comunicação do PT, o deputado federal Jilmar Tatto (SP) afirma que o PL fará uma "tacada de mestre" caso consiga concretizar a indicação de Marta Suplicy como vice de Ricardo Nunes (MDB) na disputa pela Prefeitura de São Paulo em 2024.

Para Tatto, que foi secretário de Subprefeituras e de Transportes durante a gestão de Marta como prefeita da capital, a ex-petista mantém força eleitoral nas regiões periféricas de São Paulo e conseguiria tirar de Guilherme Boulos (PSOL) votos que historicamente são do PT. Nas palavras dele, a secretária de Relações Internacionais de Nunes pode "machucar as bases do PT".

Marta Suplicy e prefeito Ricardo Nunes (MDB) durante festa de aniversário da ex-senadora - Mathilde Missioneiro-19.mar.2023/Divulgação

O petista classifica a estratégia de seu partido de apoiar Boulos e não lançar representante próprio como um erro de leitura política, e o risco de perder votos para Marta agora aparece como preço dessa decisão.

"Eles fazem um movimento da direita para o centro com a Marta, afastando-se do extremo, acompanhando o eleitorado. Com isso, eles reconhecem também a importância de uma vitória em São Paulo para a disputa presidencial de 2026. Com a nossa estratégia, a gente se movimenta mais para a esquerda", afirma Tatto.

Ele destaca, no entanto, que independentemente disso, o PT e sua militância trabalharão para eleger o psolista no ano que vem. Tatto integra o grupo do partido que definirá a tática eleitoral para o pleito de 2024.