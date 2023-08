São Paulo

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, aproveitou o evento de apresentação do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) para empresários na sede da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) na quinta-feira (24) para destacar o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP).

O psolista será apoiado pelo PT na disputa pela Prefeitura de São Paulo em 2024 e tem buscado construir pontes com empresários, comerciantes e grupos da classe média, em estratégia para se posicionar como candidato aberto ao diálogo e desmanchar a percepção de parte da população de que seria "radical".

Guilherme Boulos (PSOL) durante sessão na Câmara dos Deputados - Bruno Spada-22.jul.2023/Câmara dos Deputado

Boulos foi o único parlamentar levado ao evento por Costa, que destacou a presença do aliado durante sua fala. Após o encontro, segundo presentes, o ministro exaltou Boulos e disse que ele será o novo prefeito de São Paulo no ano que vem, quando então poderá tirar proveito das linhas de investimento do Novo PAC.

A apresentação também contou com a participação de Josué Gomes, presidente da Fiesp, além de dezenas de empresários.

Lula anunciou o apoio do PT a Boulos em março de 2022, dias depois de Boulos retirar sua pré-candidatura ao governo paulista para apoiar Fernando Haddad na disputa estadual.

O PT, que pela primeira vez não terá candidato próprio na disputa pelo Executivo da capital, formalizou o apoio ao psolista no começo de agosto.