O desembargador Carlos Von Adamek, do Tribunal de Justiça de São Paulo, tem procurado ampliar sua base de apoio na corrida para uma das vagas de ministro do Superior Tribunal de Justiça.

Ele vinha sendo caracterizado como nome ligado ao ministro Dias Toffoli (STF), mas o apoio do magistrado é visto como insuficiente. Toffoli perdeu pontos com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por ter negado a ele o direito de acompanhar o velório de um irmão, enquanto estava preso.

Ministro Dias Toffoli preside sessão do CNJ. Ao lado, desembargador Carlos Vieira von Adamek - G.Dettmar/Ag.CNJ - Divulgação

Nos últimos dias. Adamek recebeu apoio de lideranças do PT em São Paulo e do coordenador do grupo jurídico Prerrogativas, Marco Aurélio de Carvalho.

Ele faz parte da lista quádrupla para duas vagas da corte, após eleição interna dos atuais integrantes do tribunal. Os outros são Elton Leme (RJ), Afrânio Vilela (MG) e Teodoro Santos (CE).

Santos, por sua vez, conta com apoio do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e de seu antecessor no cargo e atual ministro da Educação, Camilo Santana.

Também foi enviada a Lula feita uma lista tríplice para uma vaga de ministro destinada a um representante da advocacia. A advogada Daniela Teixeira, que já trabalhou nas campanhas presidenciais do PT em 2022 e 2018, desponta como favorita.