As isenções de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) para quem mora na região da cracolândia, no centro de São Paulo, deverão consumir R$ 9 milhões do orçamento da Prefeitura de São Paulo nos próximos dois anos.

A medida, se sancionada, será aplicada em 2024 e 2025 e beneficiará 947 imóveis naquela região. Parte das residências e comércios estão nas ruas Guaianazes, Gusmões, Protestantes, Conselheiro Nébias e General Couto de Magalhães.

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) enviou o projeto à Câmara de Vereadores na noite desta quinta (10). Mais cedo, moradores e comerciantes da Santa Ifigênia marcharam em protesto pelo centro da capital.

"A isenção é um gesto de demonstração de solidariedade com esse problema de 30 anos. Eram quatro mil usuários em 2016 e, hoje, são quase mil, mas ainda é um grande problema para moradores e comerciantes", afirmou o emedebista.

O perímetro da área a ser contemplada com a isenção do IPTU foi definido a partir de de um boletim diário, elaborado pela prefeitura, no qual mapeia a presença e quantidade usuário de drogas na região.