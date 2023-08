O deputado estadual Antonio Donato e os vereadores João Ananias e Hélio Rodrigues, todos do PT, se refugiaram em um vestiário para driblar fotografias e filmagens ao lado do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), que inaugurava um campo de futebol de grama sintética no Centro Olímpico.

O episódio ocorreu na manhã do sábado (5), horas antes de o PT oficializar o seu apoio ao deputado federal Guilherme Boulos (PSOL). Em 2024, Nunes e Boulos devem concorrer à prefeitura da capital.

Junto com o evento ocorreu um jogo entre um combinado de vereadores e conselheiros do TCM (Tribunal de Contas do Município) contra uma equipe do Executivo municipal. Os petistas participaram da partida, mas deixaram o gramado durante o ato de inauguração.

Ricardo Nunes joga futebol durante inauguração de campo no Centro Olímpico - Marcelo Pereira/SECOM da Prefeitura de SP

Rodrigues disse ao Painel que os petistas tomaram a decisão para "não criarem constrangimento".

"Na hora que o prefeito chegou, a gente não se sentiu confortável [de ficar na inauguração]. Decidimos esperar acabar o ato e depois a gente voltou para o campo [para a partida]", afirmou o vereador, que disse ter informado do ocorrido a Boulos.

Ananias afirmou que a ida ao vestiário não teve o intuito de buscar esconderijo. "Fomos nos trocar de roupa. O prefeito estava lá e não queríamos atrapalhar".

Já o deputado Donato, que trocou a Câmara de Vereadores pela Alesp em março deste ano, disse que tem o hábito de participar da partida com membros do TCM. "Fui convidado para jogar, joguei e não tinha nada a ver com inauguração."

Assim que a bola rolou, com os petistas de volta ao gramado, o combinado Câmara/TCM e Executivo empataram em 1 a 1.

Na última sexta-feira (4), outro vereador petista, Alessandro Guedes, elogiou em público Nunes durante evento em São Mateus. Ele depois se desculpou com Boulos.