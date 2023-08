A cúpula nacional do PSDB entrou em contato com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), para garantir que a suspensão da convenção municipal em São Paulo, decidida nesta terça-feira (15), não muda a relação do partido com a gestão, nem altera a possibilidade de apoio à sua reeleição no ano que vem. A medida foi antecipada pelo Painel.

Tucanos esclareceram a Nunes que o objetivo é investigar denúncias de filiados contra Fernando Alfredo, presidente do diretório paulistano, e que a aliança eleitoral será reavaliada posteriormente.

Além da conversa com o prefeito, membros da direção tucana também se reuniram com a bancada de vereadores do partido.

Fernando Alfredo, representante do diretório do PSDB em São Paulo, apoia Ricardo Nunes - Ronny Santos - 13.set.2022/Folhapress

A convenção de São Paulo estava prevista para 17 de setembro. Alfredo já havia declarado apoio do partido a Nunes, que agora fica sob risco.

Na terça-feira (15), Marco Vinholi, presidente estadual do partido, acatou representação de filiados à sigla, que afirmam que Fernando age de forma arbitrária e teria expulsado membros que não concordam com a condução do diretório municipal.

Com isso, Fernando Alfredo não poderá buscar se reeleger para ficar mais dois anos no cargo. Uma comissão eleitoral é quem deverá assumir e conduzir os temas relacionados às convenções municipais.

O Painel ligou para Fernando na terça e quarta, mas ele não atendeu aos pedidos da reportagem.

Além de São Paulo, a comissão suspendeu a convenção de quase 50 cidades. Paulo Serra, prefeito de Santo André, diz que o partido tomou essa decisão em cidades onde o prefeito deixou a legenda. "A comissão eleitoral vai fazer uma análise bem apurada antes de definir qual caminho irá tomar."