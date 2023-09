Brasília

Os ministros Silvio Almeida (Direitos Humanos), Anielle Franco (Igualdade Racial) e André Fufuca (Esporte) participam neste domingo (24) de uma ação contra o racismo antes da partida entre São Paulo e Flamengo pela final da Copa do Brasil, disputada no estádio do Morumbi, em São Paulo.

Movimentos negros protestaram em frente à embaixada da Espanha contra o racismo sofrido por Vini Jr. em jogo da La Liga - Bruno Santos/ Folhapress

No ato, chamado "Com racismo não tem jogo", os ministros entregarão camisetas aos jogadores. Será exibido um balão inflável do Disque 100 – Disque Direitos Humanos para estimular denúncias de violações aos direitos, dentre elas o racismo. Também está prevista a exibição de letreiros com o mesmo objetivo no telão do estádio.

Almeida, Anielle e Fufuca estarão no centro do gramado do Morumbi durante a iniciativa, ao lado de autoridades da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).