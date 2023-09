São Paulo

O cineasta Josias Teófilo, diretor do documentário "O Jardim das Aflições", sobre o escritor Olavo de Carvalho, dará seis palestras nas Fábricas de Cultura de São Paulo, programa desenvolvido desde 2007 pelo governo estadual.

Nos encontros, que ocorrerão entre 14 e 28 de setembro, Teófilo falará sobre a linguagem do cinema. O primeiro deles acontecerá na unidade Parque Belém do programa, na zona leste da capital, às 10h.

"Acho que vai ser uma ótima oportunidade de se conectar a um público diverso e falar sobre o cinema como linguagem e como atividade profissional", diz ao Painel.

Além de "O Jardim das Aflições", Teófilo dirigiu "Nem Tudo Se Desfaz" e recentemente lançou o livro fotográfico "Olavo de Carvalho: O filósofo e sua circunstância", da editora Vide Editorial.

Josias Teófilo, diretor dos filmes Jardim das Aflições e Nem Tudo Se Desfaz, durante entrevista à Folha - Karime Xavier-3.out.2019/Folhapress

Administradas por meio de contratos do governo estadual com organizações sociais, as Fábricas de Cultura são espaços de oferta de programação cultural, com cursos de dança, teatro, música, circo, artes visuais, entre outros, além de sessões de cinema, shows e bibliotecas.

Segundo o site oficial do programa, as unidades têm cerca de 6.000 metros quadrados, recebem cerca de 500 alunos por dia útil e de 2.000 espectadores nos fins de semana.

Em junho, como revelou o Painel, a secretária da Cultura do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos), Marilia Marton, sugeriu a indicação de Teófilo para o conselho curador da Fundação Padre Anchieta, que mantém a TV Cultura.

Após reação imediata de reprovação, ela criticou o que classificou como falta de abertura à multiplicidade por parte de conselheiros e decidiu indicar Aldo Valentim, que foi secretário nacional da Economia Criativa e Diversidade Cultural do governo Jair Bolsonaro (PL).

Na ocasião, ela disse admirar o trabalho de Teófilo e que não havia desistido de colocá-lo no conselho.