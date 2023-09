Brasília

O deputado federal Yury do Paredão (CE), que foi expulso do PL após ter feito gestos de apoio ao governo Lula (PT), foi sondado pelos partidos União Brasil, MDB, PP e Republicanos.

Segundo o parlamentar afirmou a interlocutores, ele deverá bater o martelo sobre qual legenda irá se filiar até a primeira quinzena deste mês.

Desde o começo do ano, Paredão vinha sendo alvo de críticas de seus correligionários por se aproximar do governo petista, posando para fotos ao lado de ministros e do próprio presidente, além de votar a favor do Executivo em pautas econômicas e na reorganização dos ministérios.

Ele também foi um dos parlamentares mais ativos em discussão em um grupo de WhatsApp que reúne os deputados do PL da atual legislatura. Em julho, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, se encontrou com o deputado para avisá-lo da expulsão do partido.