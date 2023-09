Em discurso de despedida, o conselheiro Sérgio Ravagnani lamentou a redução na diversidade do tribunal do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) com sua saída, como integrante da comunidade LGBTQIA+, e também com o fim do mandato da conselheira Lenisa Prado, única mulher do órgão.

O tribunal administrativo é composto pelo presidente, Alexandre Macedo, e por mais seis conselheiros.

Ravagnani falou durante a reunião ordinária realizada na última quarta-feira (27). Ele afirmou que espera, no futuro, encontrar "no corpo de dirigentes [do Cade] diversidade que hoje se reduz com o encerramento do mandato da conselheira Lenisa Prado, única mulher no tribunal administrativo, e do meu, integrante orgulhoso que sou da comunidade LGBTQIA+."

O mandato do conselheiro vai até a próxima sexta-feira (6), enquanto o de Lenisa Prado se encerra no dia 10.

Ravagnani defendeu que a diversidade nos espaços de poder contribui para reforçar a legitimidade democrática das decisões do estado. "Sendo a lei a expressão da vontade e da soberania popular e a população brasileira rica em diversidade, considero legitima a aspiração de constatar essa diversidade também nas autoridades responsáveis pela aplicação da lei em nosso país."

Ele disse ainda que acredita na força dos exemplos no enfrentamento dos preconceitos que restam na sociedade. Aqui no tribunal do Cade, todos os conselheiros se tratam como iguais, com respeito mútuo", afirmou. "Por outro lado, extramuros ainda há quem pretenda impor limitações e predeterminar pontos de partida e limites à chegada a depender do gênero, da raça, da orientação sexual ou das condições físicas do seu concidadão."