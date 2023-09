São Paulo

O Ministério Público de São Paulo decidiu abrir um inquérito civil para investigar a possibilidade de atos de enriquecimento ilícito ou danos ao erário relacionados ao programa de compra de unidades de habitação social Pode Entrar da gestão Ricardo Nunes (MDB).

A medida foi tomada pelo promotor Pedro Ferreira Leite Neto, da 7ª Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social, a partir de representação da deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP).

Em janeiro, o Painel revelou que a Prefeitura de São Paulo promoveu uma alteração no edital do programa cinco dias antes da abertura dos envelopes com as propostas de empreiteiras, construtoras e incorporadoras. Empresários se queixaram do pouco tempo para adequação das propostas.

Ocupação no largo do Paissandu, no centro de São Paulo - Avener Prado-8.out.2015/Folhapress

Além disso, a alteração feita no edital aumentou o preço referencial mínimo do metro quadrado usado para calcular o valor que será pago pela prefeitura pelas unidades habitacionais em diversas regiões da cidade. Com isso, a prefeitura passaria a pagar mais pelos imóveis entregues pelas empreiteiras.

Reportagem da Folha mostrou um exemplo: no caso do Reserva Raposo, no bairro do Butantã, o preço mínimo de referência do metro quadrado era de R$ 4.386 antes da retificação do edital. Com a mudança, passou a ser de R$ 5.397, calculado com base na mediana dos distritos da subprefeitura do Butantã —entre eles, bairros mais valorizados como Morumbi e Vila Sônia.

Tabata Amaral apontou os problemas ao Ministério Público e também mostrou que o edital suprimiu a expressão "estar sem incidência de contaminação", o que, em tese, poderia liberar empreendimentos habitacionais com alguma pendência referente à contaminação ambiental pudessem ser elegíveis para o Pode Entrar.

"É gravíssima a possibilidade de sobrepreço na licitação para compra de habitação popular. Isso significa menos casas ou até apartamentos de pior qualidade à população, prejudicando justamente quem mais precisa. A prioridade da Prefeitura de São Paulo deveria ser criar bons programas habitacionais, o que infelizmente não está acontecendo", afirma a parlamentar.