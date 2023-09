O Ministério do Desenvolvimento Social, a Fundação Getúlio Vargas, o Banco Mundial e o Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) realizarão nesta terça-feira (26) o evento "Bolsa Família 2.0: garantia de renda e mobilidade social", no qual o ministro Wellington Dias e especialistas vão discutir as transformações no programa no novo governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O encontro, que acontecerá a partir das 9h no auditório da FGV no Rio de Janeiro, em Botafogo, marca o início da programação do governo federal sobre os 20 anos do Bolsa Família.

Evento no RJ marca início de programação sobre os 20 anos do Bolsa Família - Gabriel Cabral-20.mar.2020/Folhapress

Na primeira sessão será apresentado um estudo desenvolvido por FGV, Ipea e Sagicad (Secretaria de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único do governo federal) sobre como o novo desenho do Bolsa Família afetou o valor médio da transferência e, consequentemente, a redução da pobreza entre os beneficiários.

Na segunda sessão, pesquisadores vão discutir as principais mudanças do programa desde 2020 e os desafios para o novo ciclo, como, por exemplo, o espaço fiscal reduzido, a redução dos serviços complementares de assistência social e possíveis perdas de eficácia do programa.