São Paulo

Secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite publicou nas suas redes sociais fotos que mostram pacotes de maconha com adesivos com a imagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a mensagem "faz o L".

Derrite é próximo da família de Jair Bolsonaro (PL), especialmente do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), e um dos focos de sua atuação política nos últimos anos tem sido o antipetismo.

Na legenda das fotos, o secretário de Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) escreveu que um casal foi preso em Euclides da Cunha Paulista transportando grande quantidade de maconha de Ponta Porã (MS) a São Paulo.

Fotografia publicada por Guilherme Derrite nas redes sociais - Reprodução/Instagram/@guilhermederrite

"Policiais militares perceberam a atitude suspeita, deram ordem de parada e o casal tentou fugir, até atolar em uma estrada de terra e ser preso. Parabéns aos policiais. Continuamos nosso trabalho para demonstrar que em São Paulo o crime não compensa", completou.

Uma das fotos traz o adesivo de Lula no centro da imagem. Os seguidores de Derrite fizeram diversas referências ao adesivo nos comentários: "o melhor é o garoto propaganda", "esse tal de 'L' não vai vencer o bem. Os homens de bem e de coragem estão vigilantes" e "droga com a foto do Lula, qual droga é pior?", escreveram alguns.

O presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Renato Sérgio de Lima, diz que Derrite não tem conseguido lidar com as demandas do cargo e por isso, pressionado, tenta mobilizar a tropa ideológica do bolsonarismo.

"Os problemas do Derrite são tão grandes —cracolândia, Santos, crescimento da letalidade policial, troca de comando de coronéis da Polícia Militar— que ele está fazendo a publicação para mobilizar a tropa ideológica", afirma.

"Pode ate ser que exista o adesivo, mas qual é a relevância dele para um gestor? Isso remete ao sequestro do Abilio Diniz", analisa Lima. Em 1989, no intervalo entre o primeiro e o segundo turnos da eleição presidencial, o empresário foi sequestrado.

Após o estouro do cativeiro, os sequestradores apareceram com camisetas do PT e a polícia disse ter encontrado com eles material de campanha de Lula, o que acabou relacionando publicamente o partido à ação dos criminosos, ainda que não houvesse participação da legenda no ocorrido. Na época, a polícia paulista foi acusada de atuar para prejudicar o partido nas eleições.

"Isso é tratar a segurança como moeda política. Jamais uma comunicação institucional da área de segurança deveria sugerir que um segmento politico esta associado ao crime ", completa.

A assessoria de imprensa de Derrite afirma que o secretário posta diversas apreensões e essa é só mais uma.

"Não há motivo para ele ocultar por conta do adesivo que vai na droga. É um factual de uma droga que vinha de MS para São Paulo, que mostra a atuação da polícia nas fronteiras", diz a nota.