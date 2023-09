Brasília

O secretário nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar (PSB), não vê razão para que se discuta neste momento a separação do Ministério da Justiça e Segurança Pública em duas pastas e diz que o tema só voltou ao debate pela especulação em torno da ida de Flávio Dino ao STF (Supremo Tribunal Federal).

Para ele, durante a transição era legítima a preocupação de que a segurança pública poderia ficar secundária no ministério. No entanto, afirma, a gestão de Dino deixou clara a prioridade para o tema.

Secretário Nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar - Isaac Amorim/MJSP.

"A segurança é protagonista no ministério do ministro Flávio Dino. A motivação para discutir uma divisão precisa ser outra que não um fato que pode ou não acontecer [a ida do ministro ao Supremo]", diz.

Tadeu Alencar também rebate as críticas de que o governo perdeu o debate da segurança pública. "É um debate generalista. Uma coisa é dizer que perdeu o debate da segurança e apontar os motivos. Qual o debate que foi perdido? Qual a crítica?", questiona.

Ele argumenta que o governo do presidente Lula (PT) precisou "arrumar a casa" após a gestão "autoritária" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e atrair setores que não estiveram ao seu lado nas eleições. "É um debate inoportuno [as críticas]. Se for levantado pela oposição, é desonesto. Se for fogo amigo, é irresponsável", disse.