Principal líder nacional do MST, João Pedro Stedile disse que o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é fruto de uma "frente ampla, porém indigesta", em evento em um galpão do movimento no bairro paulistano da Barra Funda, na noite de sexta-feira (15). Ele fez um gesto de tapar o nariz ao usar a expressão.

O líder do MST João Pedro Stedile em ato no galpão do movimento, no bairro paulistano da Barra Funda - Fábio Zanini/Folhapress

Stedile fez um discurso durante um ato em homenagem ao jurista Celso Bandeira de Mello, que recebeu a Ordem do Mérito da Advocacia-Geral da União.

Estavam presentes os ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Jorge Messias (AGU), além de parlamentares, representantes de movimentos sociais, acadêmicos e membros do grupo jurídico Prerrogativas, que ajudou na organização do evento.

Bem-humorado, Stedile saudou todos os que estavam presentes e eram de esquerda "Se alguém aqui não for de esquerda, pode sair", disse. Em outro momento, puxou a orelha em tom descontraído de Haddad, que estava sentado a poucos metros de distância e parecia distraído. "Haddad, presta atenção".

"Espero que o Haddad leia mais suas ideias [de Bandeira de Mello], apesar de ser economista", disse Stedile.

Ele também disse esperar que a esquerda "derrote as ideias do Banco Central". "Derrotar o BC não é suficiente, mas é necessário", afirmou. Na plateia estava Gabriel Galípolo, diretor de Política Monetária da instituição.

Haddad disse ao Painel que se sentiu entre amigos no evento. "Estou entre amigos. Amigos do Direito, do Prerrogativas, do MST, numa homenagem bonita ao Celso Bandeira de Mello, que é um conhecido meu de quase 40 anos. Só alegria", afirmou.