O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), convidou deputados da sua base de apoio na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) para uma reunião no Palácio dos Bandeirantes na noite desta segunda-feira (4).

De acordo com relatos, um dos temas à mesa deve ser a disputa na Alesp para a indicação do novo conselheiro do TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) —o prazo final para inscrição dos candidatos é na terça (5).

Há insatisfação na base de Tarcísio com a escolha do deputado federal Marco Bertaiolli (PSD) para a vaga, num acordo entre o secretário de Governo de SP, Gilberto Kassab (PSD), e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto.

A próxima vaga será aberta em setembro, com a aposentadoria do conselheiro Edgard Camargo Rodrigues, e a indicação parte da Alesp. O cargo na corte que julga as contas do governo e das prefeituras é um dos mais cobiçados na política paulista.

Questionado sobre a pauta da reunião, o governo afirmou que o diálogo com parlamentares faz parte da rotina de Tarcísio. "O diálogo com representantes da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), bem como demais lideranças de São Paulo, faz parte da rotina do governador e demais secretários de Estado."