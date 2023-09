São Paulo

O Solidariedade confirmou nesta segunda-feira (25) o apoio à reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB) em 2024.

Como antecipou o Painel, o acordo foi finalizado nas últimas semanas e restava somente um encontro para torná-lo oficial. Os últimos detalhes foram acertados nesta segunda, durante reunião entre Paulinho da Força (vice-presidente do Solidariedade), Baleia Rossi (presidente do MDB), Pedro Nepomuceno (presidente municipal do Solidariedade), Alexandre Pereira (presidente estadual do Solidariedade) e Nunes.

Pedro Nepomuceno (à esq.), Alexandre Pereira (camisa branca), Ricardo Nunes (camisa azul), Paulinho da Força (camisa branca e óculos) e Baleia Rossi (à dir.) durante reunião - Arquivo pessoal

Com isso, o grupo do emedebista já projeta os apoios de 10 partidos: União Brasil, PL, Republicanos, PSD, PSDB, Cidadania, Podemos, PP, além de MDB e Solidariedade. O anúncio deve ser feito nas próximas semanas.

Em nota, Nepomuceno diz que São Paulo é "a cidade do trabalhador" e que a legenda seguirá apoiando "um prefeito que trabalha de verdade, que tem um histórico de acordar cedo pra trabalhar, um histórico de luta e que conquistou, por meio do trabalho, a dignidade e o direito de também defender o povo trabalhador".

"Das candidaturas que estão apresentadas até o presente momento, só encontramos no Ricardo Nunes a trajetória de quem venceu na vida trabalhando", conclui a nota.