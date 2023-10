Apesar de a pauta internacional ter sido atropelada pelo conflito entre Israel e o Hamas, o Brasil avalia ter conseguido preservar os principais temas aos quais pretendia dar destaque na presidência do Conselho de Segurança da ONU.

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, após reunião do Conselho de Segurança da ONU - Reuters

O país assumiu a chefia rotativa do órgão em 1º de outubro, mas sua rotina foi virada do avesso com os ataques do Hamas, no dia 7. O Brasil acabou priorizando a costuma de uma resolução do Conselho sobre o conflito.

Mesmo assim, foi possível dar sequência a dois eventos sugeridos pela diplomacia brasileira para sua presidência: uma discussão sobre arranjos bilaterais e regionais na construção da paz e outra sobre o papel das mulheres na segurança internacional.

Outro ponto caro ao Brasil que foi debatido é a situação no Haiti, onde o país já comandou uma missão internacional de paz. O Conselho de Segurança aprovou o envio de uma missão policial internacional ao país caribenho em 2 de outubro.

A presidência brasileira termina em 31 de outubro. O próximo a exercê-la é a China.