O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), pré-candidato à Prefeitura de São Paulo no ano que vem, entrou com representação no Ministério Público contra o atual ocupante do cargo, Ricardo Nunes (MDB), para que instaure investigação sobre o uso de verbas para o combate às enchentes na cidade.

Carros parados na enchente da rua José Tavares Miranda, na Lapa, em março deste ano - Reprodução/Redes sociais

A peça se baseia em parte em informação publicada pelo Painel, que mostrou que 93 das 101 obras de drenagem que a prefeitura realizou em 2022 foram com dispensa de licitação.

" Apesar da magnitude do investimento empenhado em contratos emergenciais, sem licitação, sem prévio planejamento e por valores até três vezes mais caros em comparação com obras similares onde foi realizada a licitação, o fato é que o retorno no combate às enchentes tem sido pouco ou nada efetivo, como demonstrado pelas recentes cenas que se repetiram no último domingo, dia 8 de outubro de 2023", diz a representação de Boulos, que é acompanhada por diversas fotos de alagamento em pontos da cidade.

O psolista pede ainda que o MP determine à prefeitura que apresente um plano de auxílio para as pessoas atingidas e esclareça quais são os planos para combate às enchentes e alagamentos de curto, médio e longo prazo.

Combate e prevenção às enchentes devem ser temas centrais na eleição municipal, que está polarizada no momento entre Nunes e Boulos.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana afirma que a prefeitura realizou diversas ações contra as cheias, como: canalização dos córregos Aricanduva, Paciência, Tremembé, Dois Irmãos e Zavuvus, três piscinões na bacia do Córrego Tremembé, cinco piscinões na bacia do Aricanduva e mais um na bacia do Córrego Paciência.