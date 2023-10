São Paulo

Presidente da Câmara Municipal de São Paulo, o vereador Milton Leite (União Brasil) tem avisado seus aliados que buscará o quarto mandato à frente do Legislativo paulistano.

Leite decidiu, nos primeiros meses do ano, que tentaria viabilizar algum vereador próximo como seu sucessor. Ricardo Teixeira e Rubinho Nunes, ambos do União Brasil, passaram a buscar apoios.

No entanto, o diagnóstico mais recente que o presidente da Casa tem compartilhado é o de que eles não conseguiram um número suficiente de votos para criar um cenário seguro de vitória e, dessa forma, o grupo político poderia perder o controle da Câmara caso ele não concorresse mais uma vez.

Milton Leite (União Brasil), presidente da Câmara Municipal de SP, durante entrevista à Folha - Danilo Verpa-7.mar.2018/Folhapress

Em 2022, Leite conseguiu aprovar a possibilidade de uma segunda reeleição do presidente por meio de alteração na Lei Orgânica do Município. Ele terá que promover nova alteração para ter a possibilidade de comandar a Casa até o fim de 2024. Segundo apurou o Painel, ele deve enviar um texto que autorize sua reeleição para apreciação dos vereadores na semana que vem.

Apoiado inclusive por parte da oposição, Leite não deverá ter dificuldade política para se manter no cargo em 2024, ano que terá eventos nos quais ele pretende atuar com protagonismo.

Um deles é o processo de privatização da Sabesp por parte do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos). Após a gestão estadual sinalizar que a autorização dos Legislativos municipais não seria formalmente necessária, Leite marcou posição de que a Câmara deveria, sim, participar, o que fez com que o governo paulista recuasse.

Nesta terça-feira (10), a Câmara decidiu criar uma comissão de estudos sobre a desestatização da empresa.

Outro é a eleição para prefeito de São Paulo, na qual ele apoia a recondução de Ricardo Nunes (MDB). Leite já manifestou à coluna a intenção de ser vice na chapa do atual mandatário, o que se torna mais fácil com a sua continuidade por mais um ano como presidente da Câmara.

Segundo reportagem do jornal O Globo, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, partido que deve ter prioridade na escolha do vice de Nunes, passou a defender o cacique do União Brasil para a vaga após reação negativa de bolsonaristas à sua sugestão anterior, Marta Suplicy.