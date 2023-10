Brasília

A CUT (Central Única dos Trabalhadores) publicou e depois apagou uma nota em que fazia críticas à demissão da ex-presidente da Caixa Econômica Federal Rita Serrano, substituída no cargo pelo servidor Carlos Antônio Vieira Fernandes por indicação do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

A postagem foi feita na última quinta-feira (26) e tinha o título "Nota da CUT sobre a substituição de Rita Serrano na Caixa". Na URL em que estava a nota agora aparece a mensagem "Oops! A página solicitada não foi encontrada."

Presidente Lula e ex-presidente da Caixa Rita Serrano em inauguração do "Minha Casa, Minha Vida" - Adriano Machado/Reuters

No Google, ainda é possível ler as primeiras linhas da mensagem postada e depois excluída: "A Central Única dos Trabalhadores (CUT) vem a público manifestar a sua insatisfação com a substituição de Rita Serrano da presidência da Caixa", diz.

A demissão de Serrano, ligada à esquerda, e sua substituição por um nome do centrão gerou incômodo na base sindical e em membros do PT. Também houve críticas por ser mais uma mulher a perder um posto de chefia no atual governo.

Procurada, a CUT não quis comentar.