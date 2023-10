O deputado federal Luiz Carlos Motta (PL), que preside a Fecomerciários, tem sido questionado por ter votado contra o projeto de lei sobre a tributação dos chamados fundos exclusivos, usados por super-ricos, e das offshores (empresas sediadas fora do país).

A Fecomerciários (Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo) é a principal entidade sindical do comércio paulista. Em nota, o deputado e sindicalista afirmou que agiu de acordo com orientação do seu partido.

O deputado federal Luiz Carlos Motta (PL-SP) - Câmara dos Deputados

"Sua decisão reflete não apenas a coesão com as diretrizes partidárias, mas também uma abordagem fundamentada na convicção de que a produção individual é mais crucial do que a simples consideração dos ganhos", diz nota enviada ao Painel pela assessoria de Motta.

Ao se candidatar no ano passado, o deputado declarou ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) possuir R$ 752 mil em aplicações, investimentos e caderneta de poupança.

A proposta teve 323 votos a favor e 119 contra. O PL e o Novo e o PL foram as únicas siglas que orientaram de forma desfavorável. O texto, aprovado na Câmara na quarta-feira (25), segue para a análise do Senado.

Os fundos exclusivos são usados pelos super-ricos para investir milhões de reais em ações ou renda fixa pagando menos Imposto de Renda. Eles pagarão a alíquota de 15% sobre os rendimentos a ser paga nos meses de maio e novembro de cada ano.