Deputados bolsonaristas divulgaram em perfis nas redes sociais uma lista de parlamentares, entidades e intelectuais que supostamente são apoiadores do grupo terrorista Hamas. Eles afirmaram que encaminharam os nomes para a embaixada dos Estados Unidos no Brasil.

Entre os parlamentares que divulgaram nomes estão Gustavo Gayer (PL-GO) e Julia Zanatta (PL-SC). Gayer chegou a publicar uma lista, mas acabou apagando o post. Ele indicou parlamentares do PT, do PSB e do PSOL, além de intelectuais e entidades.

Já Zanatta fez um vídeo dizendo que se inspirou em iniciativa do senador republicano Marco Rubio de sugerir o cancelamento de vistos americanos de pessoas que estariam supostamente apoiando ações do Hamas. Ela listou nomes de deputados do PT, do PC do B, do PSOL e do PSB e disse que iria encaminhar à embaixada, assim como ao senador americano.

A deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC) durante discurso no plenário da Câmara dos Deputados, em São Paulo - Divulgação

Além disso, a deputada divulgou o email de seu gabinete para que apoiadores pudessem enviar prints, fotos e comentários de outras pessoas que supostamente estariam apoiando o grupo terrorista. "Quem apoia terrorista não deve querer visto americano", diz ela.

O deputado Ivan Valente (PSOL-SP), que teve seu nome divulgado nas listas, afirmou que irá tomar providências. "Vamos ao STF [Supremo Tribunal Federal] com queixa-crime por injúria e difamação, ação civil por danos morais e Conselho de Ética", escreveu o psolista em suas redes sociais.

Em outro post, ele disse que os dois deputados cometeram crimes "de traição à pátria, ao difamar brasileiros para país estrangeiro".