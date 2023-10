Presidente da Comissão Mista sobre Migrações Internacionais e Refugiados do Congresso, a senadora Mara Gabrilli (PSD-SP) pediu ao ministro da Justiça, Flávio Dino, a criação de visto humanitário para palestinos e armênios.

A senadora Mara Gabrilli em reunião com o ministro da Justiça, Flávio Dino - Divulgação

Ambos os povos têm sofrido com a intensificação de conflitos nas últimas semanas. Milhares de armênios tiveram de deixar o enclave de Nagorno-Karabakh após uma ação militar relâmpago do Azerbaijão, no mês passado.

Já os palestinos foram pegos em meio ao início de uma guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas.

A senadora também discutiu com Dino, na reunião ocorrida na quarta-feira (18), as mudanças sobre vistos para afegãos, que têm gerado controvérsia. A partir de agora, os vistos só serão emitidos se houver garantia de que as pessoas serão abrigadas por organizações da sociedade civil.

Outro tema discutido foi o sequestro internacional de crianças.