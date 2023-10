Rio de Janeiro

Em meio a um racha com os irmãos no Ceará, berço eleitoral da família Ferreira Gomes, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) decidiu elevar o tom durante discurso na convenção estadual do PSDB —sua antiga sigla, com a qual ainda mantém alianças.

Ciro disse que o estado está sendo destruído "pela traição". A fala tem como destinatário o senador Cid Gomes (PDT-CE), com quem o ex-ministro discutiu no fim da semana passada, durante reunião da executiva nacional pedetista. Os dois irmãos disputam o comando da sigla no Ceará.

No racha, ao lado do parlamentar estão o restante da família: Ivo Gomes, prefeito de Sobral; Lia Gomes, deputada estadual; e Lúcio Gomes, que assumiu a Companhia Docas do Ceará.

Ciro Gomes durante a campanha eleitoral de 2022 - Eduardo Anizelli - 29.set.2022/Folhapress

"O nosso estado do Ceará está sendo destruído daquele caminho que nós trilhamos. Está sendo destruído pela traição. Está sendo destruído pelo descompromisso", afirmou Ciro, no palanque tucano.

O ex-ministro discursou ao lado do candidato pedetista derrotado na disputa estadual Roberto Cláudio e do prefeito José Sarto —este último pivô do novo racha familiar, já que a ala de Cid defende que o PDT não o apoie sua campanha de reeleição no ano que vem, defendida pelos ciristas.

Os três foram convidados a participar da convenção pelo ex-governador cearense e ex-senador Tasso Jereissati (PSDB). Na briga entre os irmãos, o tucano preferiu ficar com Ciro.

Ainda magoado pela campanha de 2022, em que foi abandonado por correligionários favoráveis a Lula, Ciro também usou seu discurso na convenção do PSDB para fazer duras acusações aos governos petistas, tanto o federal quanto o estadual, hoje governado por Elmano de Freitas.

"Hoje no Ceará não se realiza uma obra pública sem ter pagar propina. Uma obra pública sequer se realiza nesse estado sem pagar propina para os donos do poder que estão aí", disse Ciro, que também afirmou que a política virou "sinônimo de ladroeira, de mentira, de privilégio, de que não vai ser cumprida".