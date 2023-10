São Paulo

Presidente do PSDB, o governador Eduardo Leite (RS) escolheu o aliado Orlando Faria para comandar o diretório tucano da capital paulista. Faria foi secretário municipal da Casa Civil, de Turismo e da Habitação e atualmente é tesoureiro estadual do partido.

Na função de presidente da comissão provisória, Faria ficará à frente do partido em São Paulo até a realização de uma nova convenção municipal, em data ainda a ser definida.

Fernando Alfredo, que foi presidente do PSDB na capital nos últimos anos, realizou uma convenção à revelia da cúpula nacional do partido em 17 de setembro, na qual ele foi reeleito por aclamação.

A direção do partido não reconheceu a legitimidade do evento, dado que Alfredo responde a denúncia de que teria cancelado filiações de quem não integra seu grupo e de que teria expulsado desafetos internos. Ele contesta as acusações.

Orlando Faria, presidente municipal do PSDB de SP - Divulgação-17.mai.2021/PMSP

Próximo de Bruno Covas (PSDB), que morreu em 2021, Faria tem feito críticas duras ao prefeito Ricardo Nunes (MDB), que, em sua avaliação, abandonou o projeto tucano que foi eleito para a cidade em 2020. Se com Alfredo o emedebista já contava com o apoio do PSDB na reeleição, agora ele se tornou incerto.

Em abril, quando Nunes revisou o Programa de Metas definido na campanha de 2020, Faria escreveu mensagem em que pedia que ele se dedicasse "menos às articulações eleitorais, como vemos quase que diariamente na imprensa" e cumprisse o "legado construído em conjunto com a sociedade".

Aliados do prefeito vinham tentando barrar o nome de Faria no comando do PSDB municipal, mas não tiveram sucesso.

A decisão de Leite também representa uma derrota para o presidente do diretório estadual paulista, Marco Vinholi, de quem se esperava uma definição sobre o novo presidente do diretório da capital. Como Vinholi demorou a se posicionar, Leite tomou a frente do processo.

Além de Faria, o diretório municipal contará com o vereador Gilson Barreto na vice, Benê Mascarenhas como secretário, Pedro Barbieri como tesoureiro e Tomás Covas (filho de Bruno), Giovana Tripoli, Waldomiro Junior e Janice Martins como membros.