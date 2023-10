Afastado pela direção nacional do PSDB da presidência da legenda na cidade de São Paulo, Fernando Alfredo diz que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, "não tem capacidade de liderança para aglutinar o partido".

Fernando Alfredo, que foi afastado pela direção do PSDB do comando do partido na cidade de SP - Mathilde Missioneiro/Folhapress

"Eduardo Leite não dialoga com as pessoas. Prefere achar que o partido é o quintal da casa dele. Mostrou ser um líder político ineficaz e incapaz para o PSDB nesse momento", diz Alfredo.

Leite preside nacionalmente a legenda desde fevereiro, e nessa condição afastou Alfredo da direção da capital paulista no mês passado.

Nesta sexta-feira (20), a Executiva Nacional do partido determinou também a troca na direção estadual tucana, com o argumento de que ela tem se mostrado solidária a Alfredo.

Segundo Alfredo, desde que assumiu a presidência nacional, Leite não demonstrou interesse em conversar com os tucanos de São Paulo;

"Ele fez quatro encontros nacionais, nenhum em São Paulo. Foi convidado inúmeras vezes a vir ao estado reunir-se com o partido, nunca aceitou", diz.

Para Alfredo, o gaúcho ainda se ressente do fato de ter perdido as prévias presidenciais para o então governador de São Paulo João Doria no final de 2021.

"Ele não conseguiu superar a derrota nas prévias para o Doria e quer se vingar dos que querem reconstruir o partido. E daí comete atos monocráticos, antiestatutários. Desrespeita a história dos diretórios do estado de São Paulo e da capital, que sempre tiveram tradição no partido", declarou.

Alfredo foi afastado com o argumento de que estaria perseguindo e expulsando opositores internos, o que ele nega. Para ele, Leite faz denúncias caluniosas, com o objetivo de colocar um aliado na presidência da capital.

Ele afirma ainda que a questão será discutida na Justiça. "Continuamos firmes e trabalhando, respaldados pelo estatuto", declara.