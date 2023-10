Brasília

A relatora da CPI do 8 de Janeiro, Eliziane Gama (PSD-MA), propôs em seu relatório final um projeto de lei para agilizar o emprego da Força Nacional para proteger prédios públicos e pessoas dentro de um perímetro de 33 metros contados a partir da área externa do edifício federal.

Golpistas invadem a praça dos Três Poderes e depredam prédios públicos - Gabriela Biló /Folhapress

O projeto muda a lei de cooperação federativa no âmbito da segurança pública, que hoje prevê que a Força Nacional poderá ser empregada em qualquer parte do território nacional mediante solicitação expressa do governador do estado ou do ministro da Justiça.

A proposta da relatora ressalva que não será necessária a solicitação "para a proteção de bens e de pessoas dentro do perímetro de 33 m (trinta e três metros), contados a partir da delimitação externa, de edifícios públicos federais, exclusivamente para o desempenho dessas funções."

Uma das críticas feitas pela oposição ao ministro Flávio Dino (Justiça) é o fato de ele não ter convocado a Força Nacional para proteger os prédios do Planalto, Congresso e STF (Supremo Tribunal Federal) durante os ataques.

Dino, por sua vez, afirma que só poderia usar a Força Nacional com a autorização do governo do Distrito Federal. O ministro citou decisão do STF de setembro de 2020 que dizia que o emprego precisava de anuência do governador sob pena de violar "o princípio da autonomia estadual".