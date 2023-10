Brasília

O PL quer deixar para janeiro a definição do nome que vai disputar a Prefeitura do Rio de Janeiro contra o atual prefeito, Eduardo Paes (PSD), em decisão que busca dar ao partido tempo para testar os possíveis pré-candidatos e discutir coligações na eleição de 2024.

Ex-presidente Jair Bolsonaro e presidente do PL, Valdemar Costa Neto, na filiação do ex-ministro da Saúde Marcelo Queiroga - Beto Barata/ PL

A legenda de Valdemar Costa Neto tem rodado pesquisas para medir o apoio aos nomes que já circulam, entre eles o do general Braga Netto, vice do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições de 2022, do deputado Delegado Ramagem e do senador Carlos Portinho.

O próprio Bolsonaro sinaliza que a decisão pode demorar um pouco mais. "Não tem toda essa pressa", afirmou ao ser questionado sobre se o anúncio do candidato ocorreria em outubro.

Sondagem a que o partido teve acesso mostrou pouca diferença entre possível intenção de voto em Braga Netto e Ramagem caso Bolsonaro peça voto para um dos dois —no caso de Portinho, a distância é um pouco maior. A deputada Chris Tonietto (PL-RJ) é apontada como provável vice na chapa do PL na capital fluminense.